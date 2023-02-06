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Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü

Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilde şiddetle hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Çevre ülküleri de etkileyen deprem dünya basınında geniş yer buldu. New York Times 1939'dan bugüne en büyük depremin yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
Ekleme: 6.02.2023 - 14:47 Güncelleme: 6.02.2023 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
New York Times

New York Times, 'İsrail ve Suriye'de de hissedilen ölümcül deprem Türkiye'yi vurdu' başlığını kullandı, USGS'nin can kaybı uyarısını haberin spotunda aktardı. Canlı blogda, 7.8'lik depremin 1939'dan bu yana Türkiye'nin yaşadığı en şiddetli sarsıntı olduğu vurgulandı.

New York Times

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, 7.8 büyüklüğünde deprem sabah 04:17'de meydana geldi. Bunu 6,7 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar izledi. Suriye'de bölgeden ve sınırın ötesinden sosyal medyada paylaşılan videolar, yıkılan binaları ve kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları moloz yığınları arasında aradığını gösteriyor.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü

New York Times

Suriye, Lübnan ve İsrail'de hissedilen ölümcül deprem, 1939'da yaşanandan bu yana Türkiye'de kaydedilen en güçlü depremdi. Imperial College London'da sismoloji araştırma görevlisi Stephen Hicks, Twitter'da 7.8 büyüklüğündeki depremin Aralık 1939'da Türkiye'nin kuzeydoğusundaki yaklaşık 30 bin kişiyi öldüren depremle aynı büyüklükte olduğunu yazdı.

Financial Times

Financial Times, 'Türkiye ve Suriye'de şiddetli deprem 100'den fazla can aldı' dedi. Ankara kurtarma ekipleri gönderiyor ve uluslararası yardım çağrısında bulunuyor ifadelerini kullanan FT, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu televizyonda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem karşısında uluslararası yardımı kabul etmeye hazır olduğunu ve bölgeye kurtarma ekipleri ile malzeme taşıyan askeri ve kargo uçakları gönderdiğini söyledi' ifadelerine yer verdi.

Washington Post

Washington Post '7.8 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Suriye'de onlarca can kaybına yol açtı' dedi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada daha önce de ölümcül depremler meydana geldiğini hatırlattı. Columbia Üniversitesi araştırmasına göre, Türkiye her yıl saat yönünün tersine yavaşça yaklaşık 2,5 santimetre hareket eden ve batıya doğru kayan Dünya kabuğundaki bir blok olan Anadolu Plakası'nın üstünde yer alıyor. Anadolu Plakası, Avrasya, Arabistan, Afrika ve Ege plakalarıyla çevrili. Komşu plakalarla çarpışmaların neden olduğu hapsedilmiş gerilim, sık sık depremlere yol açabilir. Washington Post, 1999 yılında 17 bin insanın yaşamını yitirdiği büyük depremin Türkiye için acı dolu hatıralar barındırdığını da hatırlattı.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü

Wall Street Journal

Wall Street Journal 'Şiddetli deprem Türkiye'yi vurdu, yüksek can kaybından korkuluyor' başlığıyla sunduğu haberde USGS'nin açıklamasına yer verdi. USGS, depremin meydana geldiği noktanın aktif bir sismik bölge olduğunu vurgulayıp sarsıntının merkez üssünü Anadolu, Arabistan ve Afrika levhaları arasındaki kavşak olarak tanımladı. USGS'ye göre, 7.8'lik son depremin merkez üssünün 250 kilometre çevresinde 1970'lerden bu yana büyüklüğü 6'yı geçen üç deprem gerçekleşti.

Wall Street Journal

Depremin büyüklüğünü 7.8 olarak duyuran USGS'nin yayımladığı haritaya göre, tarihi sarsıntı Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak, İran, Suudi Arabistan, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'da hissedildi. USGS'nin haritasındaki kırmızı ve sarı bölgeler, şimdiye kadar en çok yıkımın bildirildiği yerler olarak dikkat çekiyor.

The Guardian

The Guardian gazetesi '7.8'lik şiddetli depremin ardından Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybı' dedi. Türkiye'nin en aktif deprem kuşaklarından birinde olduğunu yazan The Guardian, 1999 yılındaki 7.4'lük depremin son yıllardaki en kötü sonuçlara yol açtığını, 2020'de ise Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem mTürkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğüeydana geldiğini belirtti.

BBC

BBC'nin manşeti 'Ölümcül deprem Türkiye'nin güney ve doğusunu sarstı' oldu. Filistin Gazze Şeridi'ndeki BBC yapımcısı Rüştü Ebualuf, 45 saniye devam eden depreme evinde yakalandığını söyledi.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü

CNN

CNN International 'Son dakika-7.8'lik ölümcül deprem Türkiye'yi vurdu' başlığını tercih etti, ana depremin ardından sekiz şiddetli artçı sarsıntının kaydedildiğini yazdı. Televizyon daha sonra manşetinden 'Türkiye ve Suriye'deki büyük deprem ve artçı şoklar geride onlarca can kaybı bıraktı' ifadesiyle canlı blog yayınına geçti.



Associated Press

AP haber ajansı ise, '7.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'de binaları yıktı' başlığını kullandı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğunu ve can kaybından korkulduğunu belirten ajans, Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya gibi şehirlerde yıkım yaşandığını yazdı. Suriye'nin kuzeyinde tüm binaların yıkılmasıyla bir 'felaket' tablosu ortaya çıktığını aktaran AP, Halep ve Hama gibi şehirlerde de bazı binaların enkaza döndüğünü bildirdi.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü

AFP

AFP, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yıkım yaşandığını, gece yarısı 04.17'de uykuda depreme yakalanan insanların pijamalarıyla dışarı fırladığını ve kar altında beklediğini yazdı. Lübnan, Suriye ve Güney Kıbrıs'taki AFP muhabirleri, depremi hissettiklerini bildirdi.

Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
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