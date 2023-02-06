Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın: Kızım ve annesi enkaz altında imdat!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik depremin ardından 912 yurttaş hayatını kaybetti. Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı ve kızının annesinin enkaz altında kaldığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı.Çok sayıda can kaybının yaşandığı depremde, vatandaşlar yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı ve annesinin Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurdu. Yardım talebinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:“Ayşe fitnaz Cad 5 numara.. Hatay..Merkez.. EV YIKILMIŞ KIZIM ve ANNESİ ENKAZIN ALTINDA İMDATTTT..”