Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde 237 kişi hayatını kaybetti

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı belirtildi.