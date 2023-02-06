  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,27 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O saate dikkat çekildi: İstanbullular kar yağışına dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şiddetli kar yağışına karşı bir uyarı yayımladı. Kent genelinde 18.00 suların kar yağışının başlayacağı açıklanarak zorunla olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve salı günü etkili olmayı sürdüreceği de bildirildi.

Ekleme: 6.02.2023 - 16:01 Güncelleme: 6.02.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
O saate dikkat çekildi: İstanbullular kar yağışına dikkat!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şiddetli kar yağışına karşı bir uyarı yayımladı. Kent genelinde 18.00 suların kar yağışının başlayacağı açıklanarak zorunla olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve salı günü etkili olmayı sürdüreceği de bildirildi.

Fırtınanın ardından İstanbul için bir uyarı daha geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan uyarıda saat 18.00'den sonra beklenen kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır'

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgedeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve salı günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuzeyli yönlerden etkili olmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği aktarılarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı gelişmeler! İşte, depremde ölenlerin sayısı ve son durum...
MSB duyurdu! Mehmetçiklerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyor...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü
Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!
Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı...
Başkan Erdoğan: Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık
Bakanlıktan 'engelliler dışarıda kaldı' iddiasına yalanlama: Vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır
Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüştü...
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım seferberliği
Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması