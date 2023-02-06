Mısır ve Arap Birliğinden Türkiye'ye taziye mesajı...

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Şükri'nin Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.Şükri'nin Türkiye'de meydana gelen korkunç depremde hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğunu aktaran Ebu Zeyd, 'Şükri, görüşmede Mısır'ın Türk devleti ve kardeş Türk halkıyla dayanışması kapsamında acil yardım gönderme kararı aldığını belirtti.' ifadesini kullandı.Şükri'nin deprem bölgelerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarının başarılı olması temennisinde bulunduğunu kaydeden Ebu Zeyd, Çavuşoğlu'nun da Mısır'dan gelen dayanışma mesajı için Şükri'ye teşekkür ettiğini aktardı.Öte yandan Arap Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ebu Gayt, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarına taziye mesajını iletti.Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olunduğunu vurgulayan Ebu Gayt, depremlerde hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.