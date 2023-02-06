Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

Türkiye yeni güne bir acıyla başladı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,4 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgede hava durumu da merak ediliyor. Dün kar nedeniyle Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman'da okullara 1 günlük tatil edilmişti. İşte bugün deprem böylesinde hava durumu.Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya için turuncu alarm verilip kar uyarısı yapıldı.Bugün 54 kent için sarı ile turuncu alarm verilerek kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, DüzceTaha Ayhan açıklamalarda bulundu. Ayhan, “Dün Malatya valisi tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Valilik tarafından yapılan yeni açıklamada 140 binanın yıkıldığı bilgisine ulaşıldı. Kar yağışının devam ettiği Malatya'da ekipler şiddetini artıran kardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında zorlanıyor” dedi.Kahramanmaraş'ta turuncu kodlu kar uyarı yapıldı. Bugün çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 1, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece.Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.Bugün sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece.Malatya için turcunu kodlu kar uyarısı geldi. Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.DiyarbakırBugün sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kar ve fırtınanın olacağı çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. Hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 9 derece olacak.Kilis'in bugün hava yoğun kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece.Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.Adana için turuncu ‘kar' yağışı uyarısı geldi. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. En düşük 7, en yüksek 11 dereceAdıyaman'da sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı. Bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 4 derece olacak.