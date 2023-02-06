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Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

AFAD'ın açıkladığı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 04.17'de meydana gelen deprem tüm Güneydoğu Anadolu'da hissedildi. Yıkıcı hasara sebep olan sarsıntı nedeniyle depremin hasar verdiği bölgelerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Peki deprem bölgelerinde hava nasıl? İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay’da hava durumu...

Ekleme: 6.02.2023 - 12:02 Güncelleme: 6.02.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!
Türkiye yeni güne bir acıyla başladı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7,4 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Artçı sarsıntılar devam ederken bölgede hava durumu da merak ediliyor. Dün kar nedeniyle Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman'da okullara 1 günlük tatil edilmişti. İşte bugün deprem böylesinde hava durumu.


DEPREM BÖLGELERİ İÇİN TURUNCU ALARM VE KAR UYARISI

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya için turuncu alarm verilip kar uyarısı yapıldı.

54 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM

Bugün 54 kent için sarı ile turuncu alarm verilerek kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce

Taha Ayhan açıklamalarda bulundu. Ayhan, “Dün Malatya valisi tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Valilik tarafından yapılan yeni açıklamada 140 binanın yıkıldığı bilgisine ulaşıldı. Kar yağışının devam ettiği Malatya'da ekipler şiddetini artıran kardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında zorlanıyor” dedi.

Kahramanmaraş'ta turuncu kodlu kar uyarı yapıldı. Bugün çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 1, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece.

Gaziantep

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Hatay

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

Osmaniye

Bugün sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece.

Malatya

Malatya için turcunu kodlu kar uyarısı geldi. Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.

Diyarbakır

Bugün sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kar ve fırtınanın olacağı çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. Hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 9 derece olacak.

Kilis

Kilis'in bugün hava yoğun kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece.

Şanlıurfa

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.

Adana

Adana için turuncu ‘kar' yağışı uyarısı geldi. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. En düşük 7, en yüksek 11 derece

Adıyaman

Adıyaman'da sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı. Bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 4 derece olacak.
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