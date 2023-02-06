Kahreden haber! Enkazdan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkaırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da çoğu bina hasar gördü.Türkiye'nin tüm illerinden destek ve yardım ekiplerinin deprem bölgesine intikal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Malatya'da 300 bina yıkılırken 47 kişi hayatını kaybetti 550 kişi de yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.Şanlıurfa'da arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı.Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından canlı çıkarılan her bir kişi ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.