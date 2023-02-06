  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,27 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahreden haber! Enkazdan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkaırıldı

7.7 şiddetindeki depremin ardından Malatya’da yıkılan 300 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Şanlıurfa'da ise 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Ekleme: 6.02.2023 - 13:18 Güncelleme: 6.02.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Kahreden haber! Enkazdan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkaırıldıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da çoğu bina hasar gördü.

Türkiye'nin tüm illerinden destek ve yardım ekiplerinin deprem bölgesine intikal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Malatya'da 300 bina yıkılırken 47 kişi hayatını kaybetti 550 kişi de yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.

8 SAAT SONRA BİR KIZ ÇOCUĞU ENKAZDAN ÇIKARILDI

Şanlıurfa'da arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı.

Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından canlı çıkarılan her bir kişi ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.

Kahreden haber! Enkazdan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni çıkaırıldı

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı gelişmeler! İşte, depremde ölenlerin sayısı ve son durum...
MSB duyurdu! Mehmetçiklerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyor...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü
Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!
Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı...
Başkan Erdoğan: Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık
Bakanlıktan 'engelliler dışarıda kaldı' iddiasına yalanlama: Vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır
Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüştü...
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım seferberliği
Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması