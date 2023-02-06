Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Sayı vermemiz mümkün değil, durum ciddi

Bölgeden çok sayıda yıkım ve göçük haberi gelirken konuya ilişkin yapılan son açıklamada, hasarın ciddi boyutta olduğu aktarıldı.

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde yaşanan deprem, çevre illerde de hissedildi.Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından ekipler harekete geçerek bölgede arama-kurtarma çalışmalarına başladı.Devletin tüm imkanları da bölgelere seferber edildi.Bölgeden çok sayıda yıkım ve göçük haberi gelirken, konuya ilişkin son açıklama Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan geldi.Coşkun, 'Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.' ifadelerini kullandı.