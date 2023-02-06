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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor

Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremin acısını yaşıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonrası AFAD tarafından peş peşe açıklamalar geldi. 6.6 gibi yıkıcı olan da dahil olmak üzere 30'u aşkın artçı deprem kaydedilirken çok sayıda enkazın olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilden yardım çağrıları yapılıyor. ABD, Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın birçok noktasından Türkiye için "yardıma hazırız" mesajları geliyor. Başta ABD ve Azerbaycan olmak üzere yardım ekiplerinin hazır olduğu bildirildi. Deprem Suriye'de de yıkıma yol açarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum Yönetimi, Mısır, Lübnan ve Irak'tan da hissedildi.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor
Ekleme: 6.02.2023 - 09:23 Güncelleme: 6.02.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor
Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından şiddetli artçı sarsıntılar da kaydedildi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor
Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirilirken AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı. Başkan Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" mesajını verdi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye için uluslararası çağrılar da peşi sıra geliyor.

İLK YARDIM KOMŞU AZERBAYCAN'DAN

Yıkıma yol açan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi. Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Bakanlık Türkiye'ye yardım için personel gönderileceğini duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

"HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Sullivan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti: "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."


ELON MUSK'TAN 'STARLINK' AÇIKLAMASI

Tesla'nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, Türkiye'de yaşanan depremden sonra, iletişim sorunlarının giderilebilmesi için Starlink uydularını göndermeye hazır olduğunun mesajını verdi.

SURİYE'DE YIKIMLAR VAR

Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

MISIR, LÜBNAN, IRAK VE KKTC İLE GKRY'DEN DE HİSSEDİLDİ

Bölgedeki AA muhabirleri ve sarsıntıya tanık olanlardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı. Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Deprem, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.
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