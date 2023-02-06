Kahramanmaraş'ta 7,7'lik depremin ardından ikinci deprem: Prof. Dr. Orhan Tatar'dan art arda uyarılar geldi

Deprem Risk Azaltma Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Tatar, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da hissedilen depremin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçe merkezli 7.6 şiddetinde yeni bir deprem olduğunu söyleyerek, bölgede en sonra bu şiddette 1114 yılında deprem meydana geldiğini söyledi.Tatar, deprem şiddetinin 7.7 olarak güncellenmesine ilişkin, depremin belirlenen ilk şiddetin direkt sevk için yapıldığını, bu tür revizyonların normal olduğunu dile getirerek, 'Bugün gerçekten olağandışı bir gün yaşıyoruz. Bu ilk otomatik çözümden sonra yaptığımız, ekipleri direkt sevk edebilmek için yaptığımız çözümdür. Kandilli de çok daha detaylı çözüm yaparak 7.7 olarak revize etti. Bu normal bir durumdur. 3'ü 6'nın üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi ancak az önce Elbistan merkezli 7.6 şiddettinde yeni bir deprem meydana geldi' dedi.Bölgede ciddi bir deprem aktivasyonunun olduğunu belirten Tatar, artçı sarsıntılarım devam edeceğini ifade ederek, 'Bir altına kadar artçı sarsıntılar devam edecektir, bu kadar büyük bir depremin ardından bu artçılar 1 yıl kadar devam edecektir diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmemeli. Bina ayakta olsa bile meydana gelen artçılarda bu binalar yıkılabilir. Toplanma alanlarında bulunulması gerekir. Bölgede en son 1114 yılında bu şekilde bir deprem olmuş. Özellikle burada şu anda AFAD'da yönetim merkezinden yaptığımız uyarılar dışında hiçbir mecraya itibar edilmemeli' diye konuştu.