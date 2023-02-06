  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,27 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta 7,7'lik depremin ardından ikinci deprem: Prof. Dr. Orhan Tatar'dan art arda uyarılar geldi

Deprem Risk Azaltma Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Tatar, Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldiğini söyledi. Tatar bölgede yüksek şiddetteki artçı sarsıntıların devam edeceğini kaydetti.

Ekleme: 6.02.2023 - 14:30 Güncelleme: 6.02.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 7,7'lik depremin ardından ikinci deprem: Prof. Dr. Orhan Tatar'dan art arda uyarılar geldiDeprem Risk Azaltma Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Tatar, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da hissedilen depremin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçe merkezli 7.6 şiddetinde yeni bir deprem olduğunu söyleyerek, bölgede en sonra bu şiddette 1114 yılında deprem meydana geldiğini söyledi.

7,6 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA

Tatar, deprem şiddetinin 7.7 olarak güncellenmesine ilişkin, depremin belirlenen ilk şiddetin direkt sevk için yapıldığını, bu tür revizyonların normal olduğunu dile getirerek, 'Bugün gerçekten olağandışı bir gün yaşıyoruz. Bu ilk otomatik çözümden sonra yaptığımız, ekipleri direkt sevk edebilmek için yaptığımız çözümdür. Kandilli de çok daha detaylı çözüm yaparak 7.7 olarak revize etti. Bu normal bir durumdur. 3'ü 6'nın üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi ancak az önce Elbistan merkezli 7.6 şiddettinde yeni bir deprem meydana geldi' dedi.

'ARTÇILAR 1 YIL KADAR DEVAM EDECEKTİR'

Bölgede ciddi bir deprem aktivasyonunun olduğunu belirten Tatar, artçı sarsıntılarım devam edeceğini ifade ederek, 'Bir altına kadar artçı sarsıntılar devam edecektir, bu kadar büyük bir depremin ardından bu artçılar 1 yıl kadar devam edecektir diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmemeli. Bina ayakta olsa bile meydana gelen artçılarda bu binalar yıkılabilir. Toplanma alanlarında bulunulması gerekir. Bölgede en son 1114 yılında bu şekilde bir deprem olmuş. Özellikle burada şu anda AFAD'da yönetim merkezinden yaptığımız uyarılar dışında hiçbir mecraya itibar edilmemeli' diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı gelişmeler! İşte, depremde ölenlerin sayısı ve son durum...
MSB duyurdu! Mehmetçiklerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyor...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü
Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!
Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı
Başkan Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi yakalandı...
Başkan Erdoğan: Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık
Bakanlıktan 'engelliler dışarıda kaldı' iddiasına yalanlama: Vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır
Bakan Özer: Tüm Türkiye'de okullar tatil edildi
Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: En az 810 ölü, binlerce yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle görüştü...
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
TBMM AK Parti Grubu'ndan deprem mesajı: Gün tek yürek olma günüdür
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım seferberliği
Türkiye'de 10 ili vuran deprem dünya basınında: 1939'dan bu yana en büyüğü
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Malatya Valiliği'nden deprem sonrası su uyarısı: İkinci bir açıklamaya kadar içmeyin

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem uzmanı Prof. Ahmet Ercan: Deprem 130 atom bombası gücünde

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması