Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında
Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde ölçülen ve 10 ilde hissedilen depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle çok sayıda ilde yüzlerce evin yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyleyen Yayman, "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında" dedi.
Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA: 76 CAN KAYBI, 440 YARALI
AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili son durumu paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyledi.
Yayman "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde" dedi.
"ÇOK FAZLA HASARLI BİNAMIZ VAR"
Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"Gözükenden daha büyük hasarlarda binalarımız var. Türkiye'ye çağrımız dua etsinler bize. Deprem gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık.
En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.
"YOLLARDA ÇOK BÜYÜK YARILMALAR OLUŞTU"
Benim 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu ,hasarlar var. Herkes seferberlik halinde."
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