Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitime 2 hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz

Depremin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitime 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 1 hafta ara verildi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.