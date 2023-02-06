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Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da etkili oldu. Ölenler ve yaralananların olduğu bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmaları sırasında zorlu hava koşulları dikkat çekiyor. İşte kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölge için Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu...

Ekleme: 6.02.2023 - 10:51 Güncelleme: 6.02.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, 7,4 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da yağmur bekleniyor.

Buna göre, Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.

Yarın hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte 8 Şubat Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklığın 2 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

- Gaziantep

Gaziantep bugün kar yağışlı olacak ve hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 6 derece civarında seyredecek.

Salı günü, hava karla karışık yağmurlu, en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 1-4 derece, çarşamba ve perşembe hava çok bulutlu, sıcaklıklar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 4 derece, cuma ise parçalı ve çok bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olarak öngörülüyor.

- Hatay

Depremden etkilenen Hatay'da bugün çok bulutlu kuvvetli yağış ve sağanak bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 9 derece olacak.

Salı günü, aralıklı yağmur ve sağanak, hava sıcaklığı en düşük 4, en yüksek 10 derece, çarşamba parçalı bulutlu, en düşük 0, en yüksek 8 derece, perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Osmaniye

Osmaniye'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 12 derece olması öngörülüyor.

Salı günü de yağmurlu, hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 12 derece, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu hava sıcaklığının en yüksek 0, en düşük 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

- Malatya

Malatya'nın bugün çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı, sıcaklıkların en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor.

Kar yağışının salı günü de aralıklarla devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 , en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 3 derece, perşembe ve cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 11, en yüksek sıcaklık sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Diyarbakır

Diyarbakır bugün karla karışık yağmurlu, hava sıcaklıkları en düşük 0, en yüksek 9 derece olacak. Kentin, salı günü kar yağışlı, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklık 3 derece, çarşamba kar yağışlı, en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece, perşembe ve cuma parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olması öngörülüyor.

- Kilis

Kilis'in bugün hava yoğun kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 7 derece, salı günü yağmurlu, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 6 derece, çarşamba çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1, en yüksek sıcaklık 5 derece, perşembe çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 7 derece, cuma parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 8 derece olması bekleniyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava bugün çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak.

Salı günü çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, hava sıcaklıkları en düşük 2, en yüksek 7 derece, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 6 derece, cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor.

- Adana

Adana'da bugün hava çok bulutlu, sağanak ve kuvvetli yağmur yağışlı, hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 11 derece, salı çok bulutlu, hava sıcaklıkları en düşük 4, en yüksek 11 derece, çarşamba, parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek hava sıcaklığı 10 derece, perşembe, parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı 2, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece, cuma, parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak bekleniyor.

- Adıyaman
Adıyaman'da hava bugün karla karışık yağmurlu, sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 4 derece, salı karla karışık yağmurlu, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 3 derece, çarşamba çok bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2, en yüksek sıcaklık 2 derece, perşembe ve cuma parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak öngörülüyor.
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