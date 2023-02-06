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İstanbul Valisi Yerlikaya: 3 bin 746 personel deprem bölgesine hareket etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 uçak ve 3 bin 746 personel ile bölge müdürlükleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından 413 iş makinesinin deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

Ekleme: 6.02.2023 - 21:36 Güncelleme: 6.02.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valisi Yerlikaya: 3 bin 746 personel deprem bölgesine hareket ettiİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine gönderilen yardımlara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 uçak ve 3 bin 746 personel ile bölge müdürlükleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerince gönderilen 413 iş makinesinin deprem bölgesine sevk edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Saat 20.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 23 uçak ve 3 bin 746 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince gönderilen 413 iş makinesi, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun.' ifadesini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı valiliğin açıklamasında ise detaylara yer verildi. Buna göre, yaşanan depremler sonrasında 23 çalışma grubu, İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve 39 ilçedeki İlçe AFAD Merkezleri faaliyete geçirildi.

Depremin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı alarm durumuna geçilerek arama kurtarma, güvenlik, sağlık, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarında görevli ekiplerin deprem bölgelerine intikalleri sağlanmaya başlandı ve sevkiyatlar aralıksız devam ediyor.

Valiliğin açıklamasında, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illere, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla sevk edilen personel, araç, iş makinası ve yardım malzemesine ait bilgiler de paylaşıldı.

Saat 20.00 itibarıyla depremden etkilenen bölgelere 21 uçak ve 2 kargo uçağı ile 1400 sağlık personeli, 613 polis arama kurtarma personeli, 90 emniyet personeli, 53 jandarma arama kurtarma personeli, 323 jandarma personeli, 80 AFAD görevlisi ve 1187 arama-kurtarma gönüllüsü gönderildi. Ayrıca 27 akredite belediye ve STK, bölgeye hareket etti.

19 ambulans, 413 iş makinesi, 5 arama-kurtarma aracı, 1 keşif aracı, 1 müdahale aracı, 2 yardım tırı, 9 K-9 köpeği, 2255 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 7579 battaniye, 2880 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti ile 1200 ısıtıcı depremden etkilenen bölgelere gönderildi.
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