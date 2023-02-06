İngiltere, Çekya ve Tayvan'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Çekya, Türkiye'deki yıkıcı deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 68 kişilik arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın deprem bölgesine yardım gönderme teklifi Türkiye tarafından kabul edilirken, başkent Prag ve Ostrava itfaiyelerinden oluşan toplamda 68 kişilik ekip ve 4 arama köpeği TSİ 20.00'de (TSİ) Prag Vaclav Havel Havaalanından Türkiye'ye doğru yola çıkacak.