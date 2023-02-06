İletişim Başkanlığı duyurdu: Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem felaketine ilişkin dezenformasyonu önlemek amacıyla 'Dezenformasyon Bildirim Servisi’nin kullanıma açıldığı duyuruldu.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.