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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, 4. seviyede alarm verildiğini bildirerek, "Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde." dedi. Bakan Soylu, "Vatandaşlar trafikte hareket halinde olmasın. Cep telefonlarını mecbur olmayanlar kullanmasın" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
Ekleme: 6.02.2023 - 06:25 Güncelleme: 6.02.2023 - 06:26 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahrammaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu verdiği ilk bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

"Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Depremin etkilerinin hangi vilayetlerde olduğunu bir şekilde, son gelen artçının da 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Gaziantep Nurdağı çevresinden. İlk bilgiler. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun."

"DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM ORTAYA KOYDUK"

Bakan Soylu, "Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

VATANDAŞLARA DEPREM UYARISI

Bakan Soylu, "TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz. Trafik şu an ciddi sorun. Vatandaşlar trafikte hareket halinde olmasın. Cep telefonlarını mecbur olmayanlar kullanmasın" uyarısında bulundu.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI İVEDİLİKLE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir" açıklamasında bulundu.
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