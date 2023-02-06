Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürerken; Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı.Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | VideoHatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.