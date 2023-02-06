Hatay’da deprem sonrası pist ve yol yarıldı!
7,4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti kullanılamaz hale geldi. Hatay Reyhanlı'daki yolun ise ortadan ikiye ayrıldığı gözlendi.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürerken; Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı.
Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video
HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI
Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.
HATAY HAVALİMANI KAPALI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürerken; Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı.
Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video
HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI
Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.
HATAY HAVALİMANI KAPALI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
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