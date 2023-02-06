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Halk TV'de yeni skandal: CHP'li Ertürk Kuran-ı Kerim’e 'kağıt parçası' deyip alçak saldırıyı aklamaya çalıştı

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, Halk TV canlı yayınında Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları aklamaya çalışarak skandal ifadeler kullandı. Seçim olmasaydı hükümetin İsveç'in NATO üyeliğini veto etmeyeceğini iddia eden Ertürk, "Kur'an-ı Kerim aynen duruyor, orada bir kağıt parçası yakıldı." dedi.

Halk TV'de yeni skandal: CHP'li Ertürk Kuran-ı Kerim’e 'kağıt parçası' deyip alçak saldırıyı aklamaya çalıştı
Ekleme: 6.02.2023 - 01:44 Güncelleme: 6.02.2023 - 02:00 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de yeni skandal: CHP'li Ertürk Kuran-ı Kerim’e 'kağıt parçası' deyip alçak saldırıyı aklamaya çalıştı
CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, Halk TV canlı yayınında İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Rasmus Paludan'ı aklamaya çalıştı.


Seçimler olmasaydı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin veto edilmeyeceğini öne süren Ertürk, 2009'daki karikatür krizini gündeme getirerek 'O dönem Rasmussen Danimarka Başbakanlığından sonra NATO Genel Sekreteri olacak. Bir hadise olmuştu o zaman da. Hz. Muhammed'in karikatürleri konusu infial yaratmıştı. Bu işe Rasmussen hoşgörülü davrandığı için iktidar veto tehdidi yaptı. Ama amacı üzüm yemek değil, pazarlık, şantaj yapmaktı. En sonunda o karikatürlere hoşgörüsünü gösteren Rasmussen genel sekreter oldu.' dedi.

KUR'AN-I KERİM'E 'KAĞIT PARÇASI' DEDİ

Şimdi de aynı durumun yaşandığını iddia eden Ertürk, 'Kur'an-ı Kerim aynen duruyor, orada bir kağıt parçası yakıldı.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.
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