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FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

FOX TV yayınında sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek askerin sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini öne sürdü. Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı. Tam o anda ise arka ekrandaki görüntülerde, Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar yer aldı.

FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
Ekleme: 6.02.2023 - 18:24 Güncelleme: 6.02.2023 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetindeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'nin felaketi yaşadığı anlarda muhalefete yakınlığıyla bilinen Fox TV'de ise Türk askeri ve hükümet hedef alındı.

'OTURUYOLAR YERİNDE'

Sunucu Burak Birsen ve konuğu Nasuh Mahruki askerlerin sahada olmadığını ve yerinde oturduğunu öne sürerek adeta bir karalama kampanyası yürütmeye çalıştı. Nasuh Mahruki, 'Bizim koskoca Türk ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Onların da çıkması gerekir. Çünkü yasayı değiştirdiler. Eskiden yasada vardı afetlere müdahale etmek. Eskiden emir komuta beklemeden çıkardı. Şimdi hükümet direktif vermeyince oturuyorlar yerinde.' dedi.

FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

'TSK SORUMLULUĞU ÜSTLENMİYOR'

Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, 'Evet insan merak ediyor. Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor' ifadelerini kullandı.

EKRANA YARDIM EDEN ASKERLER GELDİ

İkilinin bu konuşmaları esnasında ise arkada akan ekrana Malatya'da askerlerin depremzedelere yardım ettiği anlar yansıdı.

FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA

Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirildi. Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada; birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

FOX TV yayınında 'Askerler nerede' denilirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

KÜÇÜK LEYLA'YI ENKAZDAN ÇIKARDI

Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan Leyla isimli küçük kız Mehmetçik tarafından kurtarıldı. MSB o anların videosunu, 'Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı' notuyla paylaştı.
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