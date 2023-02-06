Enkaz altından tweet: Beni kurtarın! Haluk Levent cevap verdi...

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onlardan biri de enkaz altından tweet ile yardım isteyen Aysel Yeral. Ekipler depremzede için seferber oldu

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok bina depremden zarar gördü ve kullanılmaz hale geldi.Enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgede telefon ya da internette iletişim konusunda sorunlar yaşanmasına karşın enkaz altında kalanlar bazen sosyal medya paylaşımları üzerinden yardım istedi.İşte bunlardan biri de Aysel Yeral. Yeral 06:53'te , Kahramanmaraş'taki evinin yıkılması ve enkaz altında kalması üzerine çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak yardım istedi.