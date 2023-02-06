Depremin etkilediği 10 ilde fırınlar ücretsiz ekmek verecek
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen 10 ilde fırınlar ekmeği ücretsiz verecek.
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.
Depremden en çok etkilenen bu 10 ilde fırınlar ekmekleri ücretsiz olarak verme kararı aldığını duyurdu.
Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.
Depremden en çok etkilenen bu 10 ilde fırınlar ekmekleri ücretsiz olarak verme kararı aldığını duyurdu.
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