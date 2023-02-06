Depremin etkilediği 10 ilde fırınlar ücretsiz ekmek verecek

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.Depremden en çok etkilenen bu 10 ilde fırınlar ekmekleri ücretsiz olarak verme kararı aldığını duyurdu.