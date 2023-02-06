Depremden etkilenen 10 ilde kreş gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat’a kadar tatil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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