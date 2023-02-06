Deprem bölgesindeki Akkuyu nükleer santral için ilk açıklama

RIA haber ajansındaki habere göre, Rosatom'dan Anastasia Zoteeva, 'Burada hissedilen sarsıntılar yaklaşık 3 şiddetindeydi... Ancak uzmanlarımız inşaatlara, vinçlere ve ekipmana yönelik herhangi bir hasar tespit etmedi' dedi.Açıklamada, inşaat ve kurulum faaliyetlerinin güvenli biçimde sürebileceğinden emin olmak için kapsamlı incelemenin yürütüldüğü belirtildi.