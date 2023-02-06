Deprem bölgesindeki Akkuyu nükleer santral için ilk açıklama
Rus kamu nükleer enerji şirketi Rosatom, bu sabah meydana gelen depremin ardından Türkiye'de inşası süren Akkuyu nükleer santralinde hasar olmadığını açıkladı.
RIA haber ajansındaki habere göre, Rosatom'dan Anastasia Zoteeva, 'Burada hissedilen sarsıntılar yaklaşık 3 şiddetindeydi... Ancak uzmanlarımız inşaatlara, vinçlere ve ekipmana yönelik herhangi bir hasar tespit etmedi' dedi.
Açıklamada, inşaat ve kurulum faaliyetlerinin güvenli biçimde sürebileceğinden emin olmak için kapsamlı incelemenin yürütüldüğü belirtildi.
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