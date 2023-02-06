Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Lideri Karamollaoğlu görüştü
Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, depremler sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, depremler sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Görüşmede, deprem bölgelerindeki son durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
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