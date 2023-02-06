Canlı yayında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı

Dün sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle binlerce yaralı ve ve 2 bin 818 bina yıkılmış durumda.Olay yerine gelen muhabir, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü. İlk olarak onları güvenli bölgeye çeken muhabir açıklamalarda bulunurken canlı yayında deprem meydana geldi. Olay sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü.Deprem devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti. Muhabir, 'Toz bulutundan dolayı hareket etmekte zorlanıyor. Bir kere daha uyarıda bulunalım: Yetkililerin söylediği güvenli yerlere gidin. Binalarda durmayalım' ifadelerine yer verdi.