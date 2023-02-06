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Canlı yayında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası A Haber muhabirinin Malatya'da canlı yayın yaptığı sırada deprem meydana geldi. Muhabir ve çevredeki vatandaşlar kaçışmaya çalışırken facianın boyutu bir kere daha gözler önüne serildi.

Canlı yayında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
Ekleme: 6.02.2023 - 14:40 Güncelleme: 6.02.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Canlı yayında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
Dün sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 şiddetinde meydana gelen depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle binlerce yaralı ve ve 2 bin 818 bina yıkılmış durumda.

DEPREM ANI CANLI YAYINDA

Olay yerine gelen muhabir, tehlikeli bir alanda canlı yayın yaparken bir anne ve iki çocuğunu gördü. İlk olarak onları güvenli bölgeye çeken muhabir açıklamalarda bulunurken canlı yayında deprem meydana geldi. Olay sırasında vatandaşların hızla sokak ortasına toplandığı görüldü.

Canlı yayında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı

YIKILMA SESLERİ GELİYOR

Deprem devam ederken canlı yayında konuşan muhabirin açıklamaları sırasında binalardan yıkılma sesleri de gelmeye devam etti. Muhabir, 'Toz bulutundan dolayı hareket etmekte zorlanıyor. Bir kere daha uyarıda bulunalım: Yetkililerin söylediği güvenli yerlere gidin. Binalarda durmayalım' ifadelerine yer verdi.

Canlı yayında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
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