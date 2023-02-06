BOTAŞ'tan son dakika açıklamalar: Gaz akışı durduruldu!

BOTAŞ'tan büyük deprem sonrası art arda açıklamalar geldi.'Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur.Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir.'Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır.Bölgedeki Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir.Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.