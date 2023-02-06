Biden'dan Türkiye ve Suriye açıklaması

Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de büyük yıkıma yol açan depremlerden duyduğu üzüntüyü ifade eden Biden, ekibine Türkiye'yle koordine olup gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6; Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede 6 büyüklüğüne kadar da yüzlerce artçı gerçekleşti. Sarsıntılar Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de büyük yıkımlara yol açan depremlerden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, 'Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim' dedi.