Bakan Nebati Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin etkilediği Şanlıurfa ilinde yaralananları ziyaret etti.

Bakan Nebati, enkaz alanlarındaki incelemelerinin ardından hastane ziyaretinde bulundu.Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Nebati 'Geçmiş olsun ülkemize. Bütün yaralarımızı hep birlikte saracağız.' dedi.Bakan Nebati'ye Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.