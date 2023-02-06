Bakan Koca'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Hava ve kara ambulanslarımız bölgede hizmette

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette." dedi.