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Antalya'da depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı

Deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracıyla minibüsün çarpıştığı kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 6.02.2023 - 15:48 Güncelleme: 6.02.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptıTürkiye, feci bir sabaha uyandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin birçok yerinden olduğu gibi Antalya'dan da bölgeye yardım ekipleri yola çıktı.

Kaza olayı meydana geldi
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesi'nde kaza yaptı.

Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan M.'nin kullandığı 07 ABB 146 plakalı itfaiye aracı siren çalarak, Gündoğdu Turizm yolundan D-400 Karayolu'na çıkan Mustafa Ö. idaresindeki 07 AYB 002 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ölen annesinin başından uzun süre ayrılmadı
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi, sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken 78 yaşındaki Şükran Kulaksız'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan araç sürücüsü Mustafa Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aleyna Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada başından yaralanan Temel Ö. ise sağlık ekiplerinin ve vatandaşların ısrarına rağmen yaşamını yitiren annesinin başından uzun süre ayrılmadı.

Yüzünden yaralanan, burnundan kan gelen Temel Ö., annesinin elini öpüp cenazesi başında gözyaşı döktü. Temel Ö., uzun ısrarların ardından ambulansla hastaneye gitti.

Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Şükran Kulaksız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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