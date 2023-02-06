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AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım

AK Parti İl Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli Türkiye'nin güneydoğu illerini vuran deprem felaketinin ardından yardım seferberliği başlattı. Depremin hemen ardından kriz masası oluşturan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda toplanan acil yardım malzemeleri 6 yardım tırına yüklenerek felaket bölgesine gönderildi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
Ekleme: 6.02.2023 - 15:00 Güncelleme: 6.02.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım
AK Parti Ankara İl Başkanlığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere acil yardım malzemeleri yüklü 6 tır'ı deprem bölgesine gönderdi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren kriz masası oluşturan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın soba, katalitik soba, kan, gıda, kışlık elbise, battaniye gibi acil yardım malzemelerinden oluşan 6 tır dolusu yardım konvoyu deprem böglesine gönderildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan depremzedeler için Ankara'ya yardım seferberliği başlattığını açıkladı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başlattıkları yardım seferberliği kapsamında yardım yapmak isteyen vatandaşların bulundukları ilçelerde AK Parti İlçe Başkanlıklarına başvurabileceklerini kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım

Başkan Özcan, yardım seferberliği kapsamında vatandaşların afet bölgesinde kullanılmak üzere eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık kıyafet, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, gıda kolisi, konserve, çocuk bezi, kadnı bezi ve temizlik malzemesi yardımı yapabileceklerine vurgu yaptı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 'Türk milletinin yardımseverlik duygusunun, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hep en yüksek seviyede olduğunu biliyoruz, yaşanan deprem felaketinin ardından acil yardım bekleyen vatandaşlarımıza el uzatmak için biz de İl Başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yardım Kampanyası başlattı! Ak Parti'den deprem bölgesine 6 tır yardım

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