AFAD depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.