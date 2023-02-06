29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi: İşte sorumlu oldukları ilçeler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:1 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu - Adıyaman - Gölbaşı2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez3 Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan- Adıyaman - Merkez4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez5 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu - Diyarbakır - Merkez6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye7 Bursa Valisi Yakup Canpolat - Gaziantep - Merkez8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez9 Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Gaziantep - Nurdağı10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun11 Kırklareli Valisi Birol Ekici - Hatay - İskenderun12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan13 Konya Valisi Vahdettin Özkan - Hatay - Merkez14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez15 Yozgat Valisi Ziya Polat - Hatay - Merkez16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin17 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz - Kahramanmaraş - Ekinözü18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan19 Samsun Valisi Zülkif Dağlı - Kahramanmaraş - Elbistan20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez21 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım - Kahramanmaraş - Merkez22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez23 Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu - Kahramanmaraş - Pazarcık24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu25 Kütahya Valisi Ali Çelik - Malatya - Doğanşehir26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez27 Sivas Valisi Yılmaz Şimşek - Malatya -Merkez28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez29 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak - Osmaniye Merkez