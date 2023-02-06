29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi: İşte sorumlu oldukları ilçeler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi. İşte 29 valinin sorumlu olduğu ilçeler...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.
İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:
1 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu - Adıyaman - Gölbaşı
2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez
3 Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan- Adıyaman - Merkez
4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez
5 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu - Diyarbakır - Merkez
6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye
7 Bursa Valisi Yakup Canpolat - Gaziantep - Merkez
8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez
9 Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Gaziantep - Nurdağı
10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun
11 Kırklareli Valisi Birol Ekici - Hatay - İskenderun
12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan
13 Konya Valisi Vahdettin Özkan - Hatay - Merkez
14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez
15 Yozgat Valisi Ziya Polat - Hatay - Merkez
16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin
17 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz - Kahramanmaraş - Ekinözü
18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan
19 Samsun Valisi Zülkif Dağlı - Kahramanmaraş - Elbistan
20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez
21 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım - Kahramanmaraş - Merkez
22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez
23 Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu - Kahramanmaraş - Pazarcık
24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu
25 Kütahya Valisi Ali Çelik - Malatya - Doğanşehir
26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez
27 Sivas Valisi Yılmaz Şimşek - Malatya -Merkez
28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez
29 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak - Osmaniye Merkez
İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:
1 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu - Adıyaman - Gölbaşı
2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez
3 Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan- Adıyaman - Merkez
4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez
5 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu - Diyarbakır - Merkez
6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye
7 Bursa Valisi Yakup Canpolat - Gaziantep - Merkez
8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez
9 Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Gaziantep - Nurdağı
10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun
11 Kırklareli Valisi Birol Ekici - Hatay - İskenderun
12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan
13 Konya Valisi Vahdettin Özkan - Hatay - Merkez
14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez
15 Yozgat Valisi Ziya Polat - Hatay - Merkez
16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin
17 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz - Kahramanmaraş - Ekinözü
18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan
19 Samsun Valisi Zülkif Dağlı - Kahramanmaraş - Elbistan
20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez
21 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım - Kahramanmaraş - Merkez
22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez
23 Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu - Kahramanmaraş - Pazarcık
24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu
25 Kütahya Valisi Ali Çelik - Malatya - Doğanşehir
26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez
27 Sivas Valisi Yılmaz Şimşek - Malatya -Merkez
28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez
29 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak - Osmaniye Merkez
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