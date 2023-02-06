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29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi: İşte sorumlu oldukları ilçeler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi. İşte 29 valinin sorumlu olduğu ilçeler...

Ekleme: 6.02.2023 - 19:33 Güncelleme: 6.02.2023 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi: İşte sorumlu oldukları ilçelerKahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.

İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:


1 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu - Adıyaman - Gölbaşı
2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez

3 Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan- Adıyaman - Merkez
4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez

5 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu - Diyarbakır - Merkez
6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye

7 Bursa Valisi Yakup Canpolat - Gaziantep - Merkez
8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez

9 Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Gaziantep - Nurdağı
10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun

11 Kırklareli Valisi Birol Ekici - Hatay - İskenderun
12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan

13 Konya Valisi Vahdettin Özkan - Hatay - Merkez
14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez

15 Yozgat Valisi Ziya Polat - Hatay - Merkez
16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin

17 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz - Kahramanmaraş - Ekinözü
18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan

19 Samsun Valisi Zülkif Dağlı - Kahramanmaraş - Elbistan
20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez

21 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım - Kahramanmaraş - Merkez
22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez

23 Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu - Kahramanmaraş - Pazarcık
24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu

25 Kütahya Valisi Ali Çelik - Malatya - Doğanşehir
26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez

27 Sivas Valisi Yılmaz Şimşek - Malatya -Merkez
28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez

29 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak - Osmaniye Merkez
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