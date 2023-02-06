2 UMKE ve 3 ambulans deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 3 Ambulans Ekibinden oluşan toplam 18 sağlık personelimiz deprem bölgesine hareket etti.
Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli ve birçok çevre ilimizden de hissedilen deprem sonrasında, bölgede sunulacak sağlık hizmetlerinde görev almak üzere 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 3 Ambulans Ekibinden oluşan toplam 18 sağlık personelimiz deprem bölgesine hareket etti.
Merkez üssü Kahramanmaraş-Pazarcık olan ve birçok ilimizde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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