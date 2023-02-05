Türkiye'yi hedef alan The Guardian'a AK Parti'den tepki: Seçim yaklaştıkça kara propagandalar artacak

İngiliz The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak 'Türkiye'nin iki yüzlü padişahı, Batı'nın dostu olamaz' başlıklı skandal bir yazı yayınlandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamalarda İngiliz gazeteye sert tepki gösterdi.Çelik, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan propagandaların artacağını belirtti.'Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor' diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:'Sandık yaklaştıkça bu kara propagandaların ve siyasi hayatımızı etki altına çalışmaya çalışan şebekelerin sayısı artacak. Hiçbirinin zerre kadar değeri ve etkisi yok. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ve milletimizin iradesi bu şebekelere gerekli cevabı vermeye devam ediyor. Onyıllar evvel darbe yaptırarak Türkiye'ye yön verenler, tamamen etkisiz hale geldiler. O nedenle şimdi yayın faaliyeti, analiz ve propoganda gibi kanallar üzerinden etki yaratabileceklerini sanıyorlar. Ucuz yöntemler ve dar kafalı yaklaşımlar dışında oyuncakları kalmadı. Seçim yaklaşırken Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan yayınlar yine sıraya girdi. Bunların hepsi sadece kara propagandadır. Her zaman olduğu gibi milletimizin iradesine çarpıp çöp olacaklar.'