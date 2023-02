Numan Kurtulmuş'tan The Guardian'ın skandal çağrısına sert yanıt: Yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin

İngiliz gazetesi The Guardian 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı skandal bir makale yayımladı Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun birleşme noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken 'Yine de, asabi sultan cumhurbaşkanının yurtiçinde ve yurtdışında yirmi yılı aşkın bir süredir izlediği, giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar, tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir Batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir.' ifadelerini kullandı.'Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' denilen yazıda şu soru soruldu:'İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?'AK PARTİ'DEN SERT YANITThe Guardian'ın büyük tepki uyandıran makalesine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş çok sert bir şekilde karşılık verdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:'The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz.'HER GEÇEN GÜN DOZU ARTAN İKİYÜZLÜ YAKLAŞIMLARI TÜRKİYE'NİN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNUN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR'Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.'AHLAKSIZ VE TETİKÇİ BİR MUHABİRİN HEZEYANLARIDIR'The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır.'YÜKSELEN TÜRKİYE'DEN KORKMAYA DEVAM EDİN DİYORUZ'Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz...'