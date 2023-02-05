İYİ Parti'li Ergun'dan Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan'a hakaret: Açıklamazsan namertsin şeref yoksunu

CHP’li Yaşar Okuyan’ın, "Meral Akşener’le ilgili elimde belgeler var. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni." tehdidine, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun’dan tepki geldi. Ergun, sosyalm edya hesabından yaptığı paylaşımda “Hemen açıklamazsan namertsin şeref yoksunu” ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, 'Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir' diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.İTTİFAKTA HAKARETLER HAVADA UÇUŞUYOROkuyan'ın açıklamalarına İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun'dan çok sert bir yanıt geldi.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Okuyan'ın açıklamalarını alıntılayan Ergun, “Hemen açıklamazsan namertsin şeref yoksunu” ifadelerini kullandı.