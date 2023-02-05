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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım

İstanbul'daki kar yağışına ilişkin vatandaşları uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" paylaşımını yaptı.

Ekleme: 5.02.2023 - 14:54 Güncelleme: 5.02.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalımTürkiye'de kara kış, etkisini göstermeye başladı.

Batı'dan gelen soğuklarla birlikte ülkemizde, kar yağışı başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a giriş yapan kar yağışı, Megakent'i etkisini altına almaya başladı.

Hasretle beklenen kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları uyardı.

'17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'
Saat 17.00'den itibaren 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım' paylaşımı yapan Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

'Kıymetli Hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden alınan bilgilere göre, İstanbul'da; bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'
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