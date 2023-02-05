  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik hazırlanan ve TBMM komisyonunda kabul edilen EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. EYT'de ilk maaş heyecanı ve merakı da son buluyor. EYT'li vatandaşlar yasanın kabulünün ardından ilk maaşlarını Mart ayında alacak.

EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
Ekleme: 5.02.2023 - 12:27 Güncelleme: 5.02.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sonda gelindi. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Emeklilerin ilk maaşlarını ise mart ayında alması bekleniyor.

EYT İÇİN SON ADIM GENEL KURULDA

AK Parti, uzun süre üzerinde çalışılan EYT ile ilgili düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi önümüzdeki hafta salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

YASALAŞTIKTAN SONRA İMZA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

Şubatın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.

Başkan Erdoğan, ilk maaşların şubat ayı sonunda ya da mart ayında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

EYT'nin etki analizine göre 8 Eylül 1999 ve bu tarihten önce sigortaları başlayan 2.2 milyon kişi hemen emekli olma hakkını kazanacak.

Bu kişilerin 1.7 milyonu SSK, 89 bini Bağ-Kur, 496 bini Emekli Sandığı kapsamında yer alıyor.

İlerleyen yıllarda düzenlemeden yararlanıp emekli olacakların toplam sayısı ise 4.8 milyonu bulacak.

Düzenlemenin Hazine'ye toplam maliyeti ise 255 milyar lira olarak hesaplanıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hulusi Akar: Şehitlerimiz var
Türkiye'yi yasa boğan deprem dünyanın manşetlerinde! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti
Bakan Dönmez son durumu paylaştı: Elektrik ve doğal gaz hatlarında hasar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanlığı'nda
Putin’den Erdoğan’a yardım teklifi!
AK Partili Milletvekili ve ailesi enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklama! 300'e yakın vefat eden 2 bin 500'e yakın yaralı...
MSB, Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama yaptı
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
BOTAŞ'tan son dakika açıklamalar: Gaz akışı durduruldu!
Kahramanmaraş’ta deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajları! Uluslararası yardım açıklamaları birbiri ardına geliyor
Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde 237 kişi hayatını kaybetti
Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Sayı vermemiz mümkün değil, durum ciddi
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında
Deprem bölgesi için iki hayati çağrı: Telefon ve araçları kullanmayın
Deprem sonrası Malatya'dan ilk görüntüler
Türkiye seferber oldu! Arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine gönderiliyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarında sürüyor! Meteoroloji il il hava durumunu açıkladı

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı!

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu