Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: 'Oğlumu kar kış demeden burada bekliyorum'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1252'nci gününde sürüyor.İstanbul'dan gelerek evladı için oturma eylemi yapan anne Hatun Yüceyurt, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen oğlu Serdar için bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Yüceyurt, 'Oğlumu kar kış demeden burada bekliyorum. Oğlum gelene kadar da onun yolunu gözlüyorum.' dedi.Evladına duyduğu özlemi dile getiren Yüceyurt, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.7 yıl önce 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen Hikmet için oturma eylemi yapan baba Husret Altun ise oğluna kavuşmak istediğini belirtti.Oğlunu HDP ile terör örgütü PKK'dan istediğini dile getiren Altun, '7 senedir oğlumu istiyorum. Kış da olsa yaz da olsa burada bekliyorum. Ne zaman oğlum gelirse o zaman köyüme giderim.' diye konuştu.