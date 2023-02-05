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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik gündem maddeleri var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'de İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği, ekonomi, geçici işçi düzenlemesi ve seçim takviminin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik gündem maddeleri var
Ekleme: 5.02.2023 - 13:44 Güncelleme: 5.02.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik gündem maddeleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanacak.

Gündemdeki konular arasında; Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme, kamu işçilerinin zam pazarlığı, yaklaşan seçimler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var.

Bu hafta yasalaşması beklenen EYT'lilere ilişkin düzenleme kabine toplantısının ilk gündem maddesi. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.

GEÇİCİ İŞÇİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK Mİ?
Geçici işçilerle kadro düzenlemesine ilişkin çalışmalar da kabine toplantısında değerlendirilecek.

Düzenlemenin yasalaşması ile yaklaşık 300 bin geçici işçinin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışmasına olanak sağlanacak.

Kabine toplantısında 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları değerlendirilecek.

Çalışma hayatına ilişkin başlıklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası atılacak adımlar bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına karşı izlenecek tutum toplantıda ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Suriye ile başlatılan diyalog süreci de kabine toplantının gündem maddeleri arasında.

Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonları, seçim hazırlıkları ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi beklenen 7. yargı paketi kabine toplantısında değerlendirilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

SEÇİM TAKVİMİ
Takvim nasıl işleyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını nasıl verecek gibi sorular ve seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için atılabilecek adımlar Kabine'nin gündemi olacak.
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