Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart'ı işaret etti: Kararnameyi açıklayacağım ve seçim atmosferine gireceğiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yaptığı konuşmada Altılı Masa'ya aday eleştirisinde bulunarak, "Öncelikle adaylarını bir açıklasınlar bakalım. Ama biz, karşımızda kim olursa olsun, Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, 14 Mayıs'ta da şurada zaten Mart ayının 10'unda Cumhurbaşkanı olarak kararnameyi açıklayacağım. Bu kararnameyi açıklamak suretiyle de artık seçim atmosferine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.Burada bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '14 Mayıs sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilliğine mi, yoksa genel başkanlığa mı bay bay diyecek?' sorusunu yöneltti.'10 MART'TA KARARNAMEYİ AÇIKLAYACAĞIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya 'Henüz bu 6 artı 1, yani yedili masa adayını belirleyemedi ki... Bizim öyle bir derdimiz yok. Onlar henüz adayını belirleyemedi. Öncelikle adaylarını bir açıklasınlar bakalım. Ama biz, karşımızda kim olursa olsun, Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, 14 Mayıs'ta da şurada zaten Mart ayının 10'unda Cumhurbaşkanı olarak kararnameyi açıklayacağım. Bu kararnameyi açıklamak suretiyle de artık seçim atmosferine gireceğiz.' yanıtını verdi.