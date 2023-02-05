  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen 'Aday olma' eylemleri CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in 'Sabrımızı taşırmasınlar' çıkışından sonra bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara 'troll' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Ekleme: 5.02.2023 - 11:35 Güncelleme: 5.02.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
CHP Genel Merkezi'ne 'Ben Kemal. Geliyorum' afişinin asılmasının ardından bazı vatandaşlar, genel merkez başta olmak üzere çok sayıda yerde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' yazılı dövizler açtı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN EYLEMLERE TEPKİ
Geçtiğimiz gün ise Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında, salonda 'Aday olma' diye bağıran genç çevredekilerin sert müdahalesine maruz kaldı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen 'Aday olma' eylemleri CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara tepki gösterip isim vermeden 'Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez' ifadelerini kullanmıştı.

'TROLL SALDIRILARIYLA BİZİ DURDURAMAZSINIZ'
Killik'in ardından bir sert açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara 'troll' diyen Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Bu gece oynanan oyunu gördük. Sosyal medya yalanlarıyla, troll saldırılarıyla bizi durduramazsınız, susturamazsınız! Parti emekçilerimiz ve tüm örgütümüz olup bitenin farkında.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu