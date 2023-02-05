CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi

CHP Genel Merkezi'ne 'Ben Kemal. Geliyorum' afişinin asılmasının ardından bazı vatandaşlar, genel merkez başta olmak üzere çok sayıda yerde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' yazılı dövizler açtı.Geçtiğimiz gün ise Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşma sırasında, salonda 'Aday olma' diye bağıran genç çevredekilerin sert müdahalesine maruz kaldı.Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen 'Aday olma' eylemleri CHP'de tepkiyle karşılandı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara tepki gösterip isim vermeden 'Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez' ifadelerini kullanmıştı.Killik'in ardından bir sert açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlara 'troll' diyen Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Bu gece oynanan oyunu gördük. Sosyal medya yalanlarıyla, troll saldırılarıyla bizi durduramazsınız, susturamazsınız! Parti emekçilerimiz ve tüm örgütümüz olup bitenin farkında.'