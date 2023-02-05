Batman'da hastalanan kadın zorlu şartlarda iki saatlik çalışma sonrası hastaneye yetiştirildi...

İlçede etkili olan kardan dolayı yolu kapanan Yakaköy köyünde rahatsızlanan 50 yaşındaki Gurbet Öner'i hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.İlçe Özel İdaresi ekiplerince yolun ulaşıma açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri köye ulaştı.Ekipler iki saatlik çalışmanın ardından Öner'i, Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırdı.Öner'in yakınları ekiplere teşekkür etti.