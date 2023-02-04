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İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasındaki metro seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Aksaray metro durağında bekleyişini sürdüren yolculardan Ozan Türkalp, "Yenikapı'da bir arıza varmış, öyle diyorlar. Şu an Yenikapı'ya gideceğim hem işe geç kalıyorum hem de burada böyle zulüm çekiyorum." diye konuştu. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda ise seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ekleme: 4.02.2023 - 15:23 Güncelleme: 4.02.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.

METRO İSTASYONUNDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı belirtilse de Aksaray metro istasyonu ile Yenikapı metro istasyonunda yoğunluk oluştu.

Aksaray'da otobüslere binmek için bekleyen vatandaşlar, metrodaki teknik arızanın saatlerdir giderilmemesine tepki gösterdi.

'15-20 DAKİKADIR BEKLİYORUZ, ÇOK SIRA VAR'

Aksaray metro durağında bekleyişini sürdüren yolculardan Yunus Emre Edirneli, 'Sanırım metroda sıkıntılar olmuş. Biz de şimdi otobüs bekliyoruz. Otobüsle Kadıköy'e gideceğiz.

Önce Yenikapı'ya geçeceğiz, ondan sonra da yolumuzu bulmaya çalışacağız. Çünkü buraları bilmiyoruz. 15-20 dakikadır bekliyoruz, çok sıra var.' dedi.

'HEM İŞE GEÇ KALIYORUM HEM DE...'

Ozan Türkalp ise metro çalışmadığı için Yenikapı'ya otobüsle gideceğini belirterek, 'Yarım saatten fazladır bekliyorum. İnsanları burada bekletiyorlar.

Yenikapı'da bir arıza varmış, öyle diyorlar. Şu an Yenikapı'ya gideceğim hem işe geç kalıyorum hem de burada böyle zulüm çekiyorum.' diye konuştu.

'HASTAM VAR, HASTANEYE YETİŞECEĞİM'

Serra Top da anonsların yetersiz olduğunu ve kendilerine bilgi verilmediğini dile getirerek, 'Yenikapı'ya aktarma yapacağım. Hastam var, hastaneye yetişeceğim.

Hiçbir şekilde içeride anons geçmiyor. Anonslar yetersiz ve bilgi verilmiyor. Şu an Yenikapı'ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan saat 14.12'de yapılan ikinci duyuruda ise 'İstanbul'da Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında bir süre yapılamayan metro seferleri teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü.' denildi.

İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...

İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...

İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...

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