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4 Şubat 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Ekleme: 4.02.2023 - 11:27 Güncelleme: 4.02.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
4 Şubat 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 1°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
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