4 Şubat 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

Kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyorGenellikle güney ve güneybatı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİZMİR °C, 7°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıKÜTAHYA °C, 1°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıMUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Toroslar Mevkiisi'nde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 2°CÇok bulutluESKİŞEHİR °C, 4°CÇok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlıKAYSERİ °C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 4°CÇok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlıBölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 4°CÇok bulutluDÜZCE °C, 8°CÇok bulutluKASTAMONU °C, 5°CÇok bulutluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutluÇok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CÇok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıSAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurluTOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlıTRABZON °C, 10°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, -5°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıKARS °C, -6°CÇok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıMALATYA °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıVAN °C, 0°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 2°CÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlıGAZİANTEP °C, 2°CÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlıSİİRT °C, 3°CÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlıŞANLIURFA °C, 3°CÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı