Süleyman Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

Avrupa'da İslamiyet'in hedef alınması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.İsveç, Hollanda ve Danimarka'da düzenlenen provokatif eylemler, Türkiye'de sinirleri germiş tansiyonu yükseltmişti.Bunun üzerine siyasi isimlerden kınama mesajları gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin onayına takılan İsveç'i desteklemeyeceklerini açıklamıştı.Yaşanan gelişmelerin ardından 5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik terör uyarıları gelmiş, ardından da konsolosluklar için karar alınmıştı.Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar.' ifadelerini kullanmıştı.Bugün Antalya'da İl Göç Müdürleri İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, bu kez sert açıklamalar yaptı.Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:Yabancı terörist savaşçılar tespiti ile ilgili Türkiye önemli bir performans ortaya koymuştur. Her Amerika Büyükelçisi'nin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım, Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Bütün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden biri de bu. Diğer büyükelçilikleri toplar onlara akıl vermeye çalışır.Otururlar Avrupa'yı dizayn ederler. Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı. Bir adam oyunlarını bozdu; Recep Tayyip Erdoğan.Amerika Büyükelçisi'ne sesleniyorum; Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Maskeli, sırıtan yüzünü Türkiye'nin üzerinizden çek.