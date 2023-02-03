Meteoroloji'den dokuz il için kar uyarısı: Gece saatlerinde kuvvetlenecek
Havaların iyice soğumasının ardından İstanbul'a geç gelen kar yağışı cuma günü de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise dokuz il için kritik bir uyarıda bulundu. Gece saatlerinde kar yağışının kuvvetlenerek artması bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli kar, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Bugün (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli kar görülecek.
Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile İstanbul'da da karla karışık yağmur bekleniyor.
Yapılan açıklamada buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 3°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 6°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 1°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 5°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunda bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 3 °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -9°C, 4°C
Parçalı bulutlu
KONYA -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TOKAT -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batısında bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -16°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KARS -14°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -7°C, -1°C
Parçalı bulutlu
VAN -6°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -4°C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİİRT -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
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