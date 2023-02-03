Meteoroloji'den dokuz il için kar uyarısı: Gece saatlerinde kuvvetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli kar, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.Bugün (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde kuvvetli kar görülecek.Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile İstanbul'da da karla karışık yağmur bekleniyor.Yapılan açıklamada buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurluİSTANBUL 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluKIRKLARELİ -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurluKOCAELİ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurluEGEParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.DENİZLİ 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluİZMİR 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKÜTAHYA -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA 3°C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 6°C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 1°C, 12°CParçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 5°C, 14°CParçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunda bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA -2°C, 3 °CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıKAYSERİ -9°C, 4°CParçalı bulutluKONYA -4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU -2°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurluTOKAT -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batısında bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -16°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlıKARS -14°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA -7°C, -1°CParçalı bulutluVAN -6°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP -4°C, 7°CParçalı zamanla çok bulutluSİİRT -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA -1°C, 9°CParçalı bulutlu