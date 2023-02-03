Kartal’da ilginç kaza: Kaza yapan otomobil iki teker üzerinde ilerledi

Kaza, Kartal'da dün saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, ara yoldan caddeye giriş yapan başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta yerden kesildi. Kısa bir süre iki teker üzerinde ilerleyen otomobil, yoldaki refüje çarparak tekrar dört teker üzerinde durdu.Otomobilin devrilmemesiyle sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından aracından çıkan sürücü, çarpıştığı otomobilin kadın sürücüsü ile yolda tartışmaya başladı. İki sürücünün de yara almadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.Olaya tanık olan esnaf Ali Akyüz, “Ben dükkandaydım. Bir ses duyunca çıktık. Biraz heyecanlanmışlardı, kadın korkmuştu. Tam o anı görmedik. Herhalde kadının kullandığı araç sağdan çıkıyordu. Öbürü de hızlı geliyordu. İster istemez kaza oldu. Takla atar gibi oldu ama takla atmadı. Neredeyse takla atacaktı” dedi.Kaza anı güvenlik kamerasına ve araç içi kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede ilerleyen otomobil caddeye giriş yapmakta olan otomobil ile çarpışıyor. Çarpan otomobil iki teker üzerinde ilerledikten sonra tekrar dört teker üzerine düşüyor.